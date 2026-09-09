Guardia Nacional despliega fuerte operativo en zona residencial de Durango

Un fuerte despliegue de elementos de la Guardia Nacional se registró durante la noche de este martes en el residencial El Bosque, sobre la salida hacia Mezquital.

La presencia de unidades y personal federal llamó la atención de habitantes del sector, mientras los elementos realizaban diversas acciones al interior del complejo residencial.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer de manera oficial el motivo del operativo ni ha precisado si las acciones realizadas derivaron de alguna orden de cateo o forman parte de una investigación en curso.

De igual manera, permanece sin confirmarse oficialmente si durante la movilización fueron detenidas personas u objetos asegurados que presuntamente estén relacionados con algún delito.

Sin embargo, información obtenida de manera extraoficial señala que durante el despliegue habrían sido localizadas armas de fuego, cargadores y municiones , aunque será necesario esperar el informe de las autoridades para confirmar estos datos.

También trascendió de manera preliminar el posible aseguramiento de dosis de droga y dinero en efectivo. Hasta ahora se desconoce la cantidad y características de lo presuntamente encontrado.

El operativo se suma a otras acciones realizadas recientemente por fuerzas federales en distintos puntos de Durango. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes proporcionen información oficial que permita conocer los resultados de la movilización.