Guardia Nacional localiza motocicleta con reporte de robo en Villas del Guadiana

Elementos de la Guardia Nacional recuperaron una motocicleta que contaba con reporte de robo durante un recorrido realizado en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI, en la ciudad de Durango.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:30 horas de este sábado , en la calle Topia, cerca de la avenida Constelaciones, donde los agentes detectaron la unidad abandonada.

De acuerdo con el informe, se trata de una motocicleta de la marca Italika, línea 250Z, la cual, al ser verificada en las bases de datos correspondientes, resultó con reporte de robo vigente.

Tras confirmar la situación legal del vehículo, los elementos federales procedieron a asegurar la motocicleta para ponerla a disposición de las autoridades competentes.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes para su devolución al propietario.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en que la motocicleta fue abandonada y dar con la persona o personas relacionadas con el robo.