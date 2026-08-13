Guardia Nacional y Ejército aseguran arma larga, cargadores y cartuchos en San Dimas

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron el aseguramiento de un arma larga, cargadores y cartuchos durante un operativo llevado a cabo en el municipio de San Dimas, Durango.

La acción fue realizada el miércoles 12 de agosto y posteriormente incluida entre los hechos relevantes dados a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como parte de las operaciones desarrolladas en diferentes entidades del país.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, en el caso de Durango únicamente se precisó que el aseguramiento tuvo lugar en territorio de San Dimas, sin establecer la comunidad o punto exacto donde fueron encontrados los objetos.

En el lugar, personal de la Guardia Nacional y del Ejército aseguró un arma larga, además de cargadores y cartuchos, aunque en el reporte no se especificaron el calibre ni las cantidades de municiones localizadas.

Tampoco se dio a conocer si durante esta intervención hubo personas detenidas o si el armamento fue abandonado ante la presencia de las fuerzas federales.

La acción se registró el mismo miércoles en que se reportaron hechos violentos en Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas; sin embargo, en el informe del Gabinete de Seguridad no se establece que este aseguramiento tenga relación con aquel evento.

El arma, los cargadores y los cartuchos quedaron asegurados para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para establecer su procedencia y determinar si están relacionados con algún hecho delictivo.