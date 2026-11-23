Las guayabas destacan por su alto contenido de agua, su bajo aporte calórico y una concentración de vitamina C que puede multiplicar hasta por cinco la de una naranja, convirtiéndose en un recurso cotidiano interesante tanto en la fruta fresca como en infusiones de sus hojas.

Por su contenido de pectina, un tipo de fibra soluble, el consumo regular de guayaba puede ayudar a modular los niveles de colesterol y triglicéridos dentro de una alimentación equilibrada. Asimismo, su aporte de potasio favorece el equilibrio de líquidos, resultando útil en personas con tendencia a la retención de líquidos.

Las hojas de guayaba, preparadas en infusión o extracto, forman parte de usos tradicionales vinculados al bienestar digestivo y respiratorio. Se les atribuye una acción calmante ante molestias estomacales leves, episodios de diarrea e irritaciones en la garganta o tos, además de aportar compuestos antioxidantes.

En el terreno de los fitonutrientes, la guayaba concentra antioxidantes y licopeno, un carotenoide asociado con la protección celular frente al estrés oxidativo. Aunque en el ámbito oncológico el licopeno y los alimentos ricos en antioxidantes se estudian por su papel de apoyo dentro de patrones dietéticos saludables, no sustituyen la prevención médica ni los tratamientos especializados. De igual modo, incorporar la fruta y las infusiones de hoja de guayaba puede contribuir al control glucémico dentro de un estilo de vida saludable, por lo que quienes viven con diabetes deben consultarlo con su médico para ajustar su seguimiento y medicación de forma segura.