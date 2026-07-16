Guernica: guerra yarte

Durante la Segunda Guerra Mundial, Londres y otras ciudades británicas fueron sometidas a un castigo aéreo implacable. Los nazis inauguraron entonces una forma de guerra que ya no distinguía entre soldados y civiles, la población entera se convirtió en el enemigo. Era una estrategia para quebrar la moral mediante el terror. La victoria consistía en la aniquilación de quienes nada tenían que ver con las armas ni con las trincheras.

Ese mismo pensamiento de crueldad fue aplicado por Francisco Franco en la Guerra Civil Española. No se trató de una estrategia militar, sino de una estratagema vil, un engaño que recurría a la astucia y la traición para obtener resultados inmediatos a costa de un sufrimiento irreparable. La perversidad se hizo táctica. Los nacionalistas pidieron ayuda a ejércitos extranjeros y fueron aviones nazis y fascistas los que descargaron su furia sobre Guernica, una ciudad vasca desarmada y alejada de la contienda. Era parte de una región autónoma con alta carga simbólica, donde los reyes juraban respeto a los fueros, por lo que fue convertida en blanco político.

Quienes no hemos vivido la guerra no imaginamos el espanto de quienes la padecen. Podemos sentir compasión, pero la magnitud del horror nos resulta inconcebible. El bombardeo de Guernica se erige como símbolo absoluto de la violencia arbitraria, del abuso que convierte a mujeres, ancianos y niños en víctimas de una maquinaria despiadada. Allí la guerra mostró su peor rostro, el de la destrucción sin propósito, el de la barbarie que arrasa hogares y cuerpos para sembrar silencio.

Fue ese silencio lo que Pablo Picasso quiso romper con su pintura. El artista, que no comulgaba con los republicanos, aceptó el encargo de la Segunda República para plasmar en un lienzo el horror del ataque. Su obra, presentada en la Exposición Internacional de París en 1937, no es un relato bélico ni una crónica de explosiones, es un grito pictórico, un símbolo de la tragedia humana. Guernica es un cuadro cubista y expresionista a la vez, un óleo monumental de más de siete metros de largo y casi tres y medio de alto, ejecutado en blanco, negro y grises. La ausencia de color es un luto perpetuo, una pesadumbre que se extiende como mortaja sobre cada figura.

A la izquierda aparece un toro, símbolo ancestral de brutalidad y tiniebla. Bajo su sombra, una madre alza el rostro hacia el cielo en un gesto desgarrador, su lengua es un estilete, sus ojos son lágrimas, y en sus brazos sostiene a su hijo muerto. Es la Pietá de Picasso, la maternidad convertida en ruina. En el centro, un caballo herido se retuerce con una lanza atravesando su costado. Es la víctima inocente, el cuerpo desgarrado del pueblo que sangra sin comprender por qué. Tras él, una mujer se aproxima tambaleante, con la pierna dislocada y una hemorragia que intenta contener; su gesto es el de quien ya se sabe vencida por la muerte.

Otra figura humana avanza con una vela; ilumina la escena con una luz espectral. Su mirada perdida la convierte en fantasma, alegoría de una República que se extingue. A la derecha, un hombre alza los brazos hacia el cielo, implora a los aviones que cesen el castigo. Es la súplica desesperada de la humanidad frente a la barbarie.

Guernica no muestra bombas ni explosiones, pero en cada trazo palpita la tragedia. Es un cuadro que no narra ni describe, sino que simboliza y denuncia. Es la condensación del horror en formas fragmentadas, la traducción del sufrimiento en geometrías quebradas. Allí la guerra se convierte en arte, y el arte en memoria.

El bombardeo de Guernica fue un crimen contra la inocencia, un acto de violencia que pretendía borrar una ciudad del mapa y quebrar el espíritu de un pueblo. Picasso lo transformó en un monumento eterno, en un lienzo que nos obliga a recordar. Cada figura es un eco del dolor, cada sombra un recordatorio de la fragilidad humana. Guernica es más que una pintura, es un réquiem por los muertos, una advertencia contra la repetición del horror, un grito que atraviesa el tiempo para decirnos que la guerra, cuando se ensaña con los inocentes, no es sólo una batalla perdida, sino una tragedia que condena a toda la humanidad.