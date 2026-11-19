A punto de conmemorar la Revolución Mexicana, que bien pudiera considerarse como el tercer intento mexicano por alcanzar una mejor calidad de vida: los anteriores la Independencia y Reforma; ¿la 4T el presente? Recordamos sus causas principales: La desigualdad social, que generaba pocos ricos y muchos pobres, como ahora; carencia de verdadera libertad política, con el autoritarismo de Porfirio Díaz, quizá mayor al presente; injusticia social, por la falta de vivienda propia y pobreza marcada; carencia de tierras -México era eminentemente agrícola- y la violación de todos los derechos de libertad. Generaron el ambiente propicio para el levantamiento armado del pueblo agobiado por las limitaciones y hasta penurias en que vivía.

Así, el 20 de noviembre de 1910, Madero convocó a las armas.

Curiosamente, horas antes reaccionaron al llamado algunos gomezpalatinos, encabezados por Orestes Pereyra, revolucionario que luego se uniría a Francisco Villa; poco se escribe del dato, que fuera rescatado por la Dirección de Cultura de Gómez Palacio, en una administración anterior.

Madero, junto al vicepresidente Pino Suárez, fueron asesinados por Victoriano Huerta, en 1913, en la llamada Decena Trágica -9 al 19 de febrero-, provocando a Venustiano Carranza y a Francisco Villa a retomar la Revolución Constitucionalista -1913- 1914, siguiendo con guerras cruentas, hasta 1917, cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como “la del 17”.

Es interesante asentar que prácticamente todos los partícipes de ese tercer intento de justicia social fueron asesinados, dejándonos como herencia de “logros revolucionarios”, a los llamados “hijos de la revolución”, ahora nietos y bisnietos, todos aprovechando historias escritas de sus antecesores para mal y ocasionalmente para bien.

También se dice que vivimos dos diferentes tipos de guerra civil: la rural, encabezada por Emiliano Zapata y la urbana de Francisco Villa. Lo cierto es ambos caudillos estorbaban a los fines oscuros de otros empoderados y fueron asesinados; eso sí, idealizados en extremo.

El más conocido internacionalmente es Villa, quien ordenó el ataque a Columbus, EUA, despertando la ira de los vecinos del norte, que organizaron expediciones inútiles para su captura. También existen anécdotas de sus andanzas, algunas exageradas o inventadas.

De él, quedan asentadas frases pronunciadas en diferentes momentos y que fueron rescatadas por “México Desconocido”, revista de turismo y cultura, de alto reconocimiento nacional por su esfuerzo editorial. Le cito algunas de ellas.

“Fusílenlo, después averiguamos”, que demostraba su espíritu violento.

En una entrevista con John Reed, periodista norteamericano: “Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y que nunca traicionaré ni olvidaré mi deber”.

“Éste (su hijo Agustín) es el que quiero que sea doctor. El otro, Octavio, militar, y el más chico, Panchito, de siete meses, será abogado… tengo cifradas mis esperanzas en mis hijos.

Así que vayan terminando sus estudios preparatorios, quiero mandarlos a los mejores colegios de Francia, España o Alemania. A Estados Unidos no. A mis hijos lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza”. ¿Ese es nacionalismo? “He logrado que los alumnos y los profesores estén contentos en Canutillo: a los chamacos, proporcionándoles todo lo necesario para que se instruyan; a los maestros, respetándolos como yo los respeto y pagándoles con puntualidad. Yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general”. Nunca aprendimos.

“La incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza… la educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca al problema educativo”.

¡Ahora? “Yo he andado entre los millones de onzas de oro y nunca, se lo juro, me he robado nada… si lo hubiera hecho, como muchos, Francisco Villa habría sido una vergüenza de su raza”.

¿Igual? “Ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que la sociedad se establezca sobre bases más sólidas, más naturales, más sabias, más justas y más nobles”. ¡De acuerdo! “Soldado del pueblo y caudillo de mis soldados, servidor sincero y desinteresado de mi patria y de mi pueblo, leal hasta la muerte a mis jefes y a mis compañeros, el más alto sentimiento de patriotismo guía todos mis actos, patriota sincero y compañero ideal. Esos son los únicos títulos que sí reclamo, porque me pertenecen, porque he sabido conquistarlos al precio de mi sangre y de mis constantes esfuerzos”.

Definiendo: “Un cura es un hombre de negocios como cualquier otro”.

“El país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso.” ¿Profeta? En contraparte, Reidezel Mendoza Soriano, Máster en Historia e investigador, en su libro “Crímenes de Francisco Villa” asienta testimonios que le definen como un verdadero bárbaro magnicida.

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