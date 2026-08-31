Guía para crear link de pago y cobrar en línea

Crear link de pago permite recibir cobros cuando una venta se concreta por WhatsApp, redes sociales o un catálogo digital. El negocio genera un enlace y el cliente accede a una página de pago sin necesidad de entrar a una tienda web.

Antes de crear un link de pago, es importante definir el monto, el producto o servicio y las condiciones de la operación. También conviene revisar las comisiones, los medios disponibles y los plazos de acreditación de la plataforma elegida.

¿Para qué sirve un link de pago en un negocio pequeño?

Un enlace de pago funciona como un acceso directo a una página donde el cliente puede completar una compra. El vendedor puede compartirlo por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales u otros canales digitales.

Esta herramienta resulta útil para emprendimientos que venden por mensaje, reciben pedidos personalizados o prestan servicios a distancia. No requiere desarrollar un carrito de compra ni una página de comercio electrónico.

Puede utilizarse para cobrar:

● Productos ofrecidos en redes sociales.

● Pedidos coordinados por WhatsApp.

● Servicios o consultas a distancia.

● Anticipos para citas o reservaciones.

● Artículos personalizados.

Antes de enviarlo, ambas partes deben acordar el producto o servicio, el importe, la entrega y las condiciones de cancelación o devolución.

¿Qué necesitas antes de crear un enlace?

Para crear un link de pago, necesitas una cuenta activa en una plataforma que ofrezca esta función. Los requisitos de registro y validación pueden variar según el proveedor.

Una cuenta habilitada

Comprueba que la plataforma opere en México y revisa sus condiciones de uso, métodos de pago, comisiones y forma de acreditación.

Los datos de la venta

Define el importe exacto y utiliza un concepto que permita identificar la compra. Puedes incluir el nombre, la cantidad, el modelo o la fecha acordada, según el tipo de operación.

Antes de generar un link de pago, confirma también la modalidad de entrega y cualquier costo adicional.

Pasos generales para generar el enlace

El procedimiento exacto depende de la plataforma, pero normalmente sigue esta secuencia:

Ingresa a tu cuenta desde la aplicación o el sitio oficial. Busca la opción de enlaces o solicitudes de pago. Captura el monto. Agrega un concepto. Revisa la información. Genera y copia el enlace. Compártelo con el cliente. Consulta el estado de la operación desde tu cuenta.

Algunas plataformas permiten configurar vigencia, uso único o métodos de pago. Estas opciones no están disponibles en todos los servicios.

No entregues el producto ni comiences el servicio basándote solo en una captura enviada por el cliente.

Buenas prácticas al compartir un link de cobro

El link de cobro debe enviarse con un mensaje que incluya el concepto, el importe y la información necesaria sobre la entrega.

Ten en cuenta estas recomendaciones:

● Comprueba que el enlace funcione antes de enviarlo.

● Genéralo desde la aplicación o el sitio oficial.

● No solicites datos completos de tarjeta, códigos ni contraseñas.

● Informa su vigencia cuando tenga una fecha límite.

● Evita publicar enlaces asociados a operaciones individuales.

En WhatsApp, puedes acompañarlo con un saludo y un resumen del pedido. En redes sociales, no incluyas datos personales del cliente.

Preguntas frecuentes

¿Necesito una tienda web?

No. Puedes generar el enlace desde una plataforma de pagos y compartirlo por WhatsApp, redes sociales o correo electrónico.

¿Puedo usar el mismo enlace varias veces?

Depende de la plataforma. Algunos enlaces son de un solo uso y otros pueden reutilizarse.

¿Es seguro compartirlo por WhatsApp?

Sí, si se genera desde una plataforma confiable. No solicites datos completos de tarjeta ni contraseñas por mensaje.

¿Cuándo se acredita el dinero?

Depende del proveedor, el medio de pago y las condiciones vigentes de la operación.

Los enlaces de pago permiten coordinar el pedido por mensaje y completar el cobro desde una página habilitada para procesar la operación.

Antes de crear un link de pago, revisa las condiciones de la plataforma para elegir una alternativa adecuada para tu negocio.