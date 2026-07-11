Gusano barrenador acumula 31 casos en Durango; la capital sigue libre de la plaga

El clima propio de la temporada de lluvias y las altas temperaturas que se registran en la entidad favorecen la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG). Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún caso en el municipio de Durango, donde se concentra la mayor cantidad de cabezas de ganado del estado.

De acuerdo con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, en el municipio de Durango se encuentran alrededor de 119 mil cabezas de ganado, de un total aproximado de 920 mil que hay en toda la entidad.

Explicó que las condiciones climáticas actuales son propicias para que la plaga se expanda de manera acelerada, lo que ha llevado a que oficialmente ya se contabilicen 31 casos de gusano barrenador en el estado, además de que se han sumado nuevos municipios que anteriormente permanecían libres de la plaga.

En el caso del municipio de Nombre de Dios, señaló que no se han registrado nuevos casos, por lo que, una vez que transcurren 21 días sin nuevos reportes, el municipio es retirado de la lista oficial de casos activos.

Indicó que se ha exhortado a los productores a extremar los cuidados con los becerros recién nacidos, ya que son los más vulnerables a la plaga. Por ello, recomendó desinfectar el ombligo con yodo diluido en agua y mantener una vigilancia constante.

Añadió que los productores sí están implementando medidas preventivas y reciben capacitación gratuita. Ahora en coordinación con las presidencias municipales se busca continuar con la entrega de kits para la curación de heridas.

El dirigente ganadero puntualizó: "Cada animal que no se logre curar será una plaga más para infectar los hatos ganaderos. Estamos conscientes de lo que nos cuesta y tenemos que salir adelante".