Gusano barrenador avanza en Durango; mosca ya está presente en gran parte del estado

En Durango, el avance de los casos activos de gusano barrenador del ganado es considerable, reconocieron las autoridades, además de que la presencia de la mosca ya se ha detectado en gran parte del estado.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López Morales, comentó que desde que se detectó el primer caso en la entidad, el avance de la plaga ha sido importante.

"Ha avanzado muy fuerte, ha avanzado mucha distancia la mosca", afirmó.

Aunque reconoció que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) es la única dependencia facultada para informar oficialmente sobre los casos, señaló que ya se tiene conocimiento de la presencia de la mosca en gran parte del estado y en distintas especies animales.

"La mosca del gusano barrenador, analizando precisamente el primer caso que se dio, que fue en Pueblo Nuevo, y ahora que ya lo tenemos enSanta María del Oro, hay que ver todo lo que avanzó: Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Rodeo, Coneto y El Oro".

Hasta la información más reciente con la que contaba el funcionario, se tenían registrados 26 casos, tanto en caninos, equinos y bovinos.

"De esos casos, al menos siete ya se registran como inactivos. ¿A qué se refiere como inactivos? Que los caninos, los becerros o los caballos que tenían presencia de miasis por gusano barrenador recibieron el tratamiento correspondiente y ya sanaron".

Prevención y curación

López Morales aclaró que la presencia de la mosca en varios municipios no significa que necesariamente se presenten casos, porque mientras el ganado no tenga herida, no le va a llegar la mosca del gusano barrenador.

"Para poder contaminarse requiere una herida, requiere sangre y es lo que va a estar buscando la mosca. Entonces nosotros, como Gobierno del Estado, estamos haciendo la parte que nos corresponde al apoyar a los productores ganaderos y prevenir la presencia de miasis".

Indicó que una atención y curación oportunas permiten controlar la enfermedad y disminuir el riesgo de nuevos casos entre el ganado.

Hasta el momento, dijo, se han destinado cinco millones de pesos para apoyar a los productores con líquido para baños de inmersión o baños garrapaticidas.

"Cuando el ganado tiene garrapatas o piojos, estos parásitos le generan heridas, y es ahí donde puede llegar la mosca del gusano barrenador".

Finalmente, señaló que Durango aún no cuenta con la dispersión de mosca estéril, considerada una de las principales herramientas para controlar la plaga.

"Desafortunadamente, Durango no tiene la presencia o la dispersión de mosca estéril, que es lo único que nos puede ayudar a controlarlo, porque Estados Unidos se está llevando toda la producción de mosca estéril hacia su país", puntualizó.