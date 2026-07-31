Durango

GUSANO BARRENADOR

Gusano barrenador: Durango cierra julio con casi 100 casos acumulados

El último informe reporta 49 casos activos distribuidos en 16 municipios del estado.

Gusano barrenador: Durango cierra julio con casi 100 casos acumulados

Gusano barrenador: Durango cierra julio con casi 100 casos acumulados

DENICE RAMÍREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Al cierre de julio de 2026, el Informe de Casos Acumulados de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reporta 99 casos acumulados en Durango.

De acuerdo con el informe con corte al 29 de julio de 2026, en la entidad permanecen 49 casos activos distribuidos en 16 municipios. Del total de casos activos, 32 corresponden a bovinos, especie en la que se concentra la mayor incidencia.

Los municipios con más casos activos son Mezquital y Rodeo, con 10 casos cada uno. Les sigue Santa Clara, con cinco; mientras que Poanas y San Juan del Río registran cuatro casos cada uno.

Por su parte, Pánuco de Coronado y Pueblo Nuevo reportan tres casos cada uno, mientras que Indé registra dos.

Los municipios con un caso activo son Cuencamé, Durango, Simón Bolívar, Gómez Palacio, Nazas, Peñón Blanco, San Pedro del Gallo y Santiago Papasquiaro.


A nivel nacional, el reporte contabiliza mil 920 casos activos, en tanto que en los acumulados desde la detección del primer caso en el país, el 20 de noviembre de 2024, suman 35 mil 694 casos.


Ante el incremento de los casos de gusano barrenador del ganado, Senasica mantiene la difusión de recomendaciones para la atención oportuna de heridas en los animales, ya que la plaga puede afectar no solo a bovinos, sino también a equinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros, gatos y otras especies susceptibles.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Gusano barrendor Durango casos gusano barrenador ganado DUrango casos, acumulados, julio, cada

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas