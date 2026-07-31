Gusano barrenador: Durango cierra julio con casi 100 casos acumulados

Al cierre de julio de 2026, el Informe de Casos Acumulados de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reporta 99 casos acumulados en Durango.

De acuerdo con el informe con corte al 29 de julio de 2026, en la entidad permanecen 49 casos activos distribuidos en 16 municipios. Del total de casos activos, 32 corresponden a bovinos, especie en la que se concentra la mayor incidencia.

Los municipios con más casos activos son Mezquital y Rodeo, con 10 casos cada uno. Les sigue Santa Clara, con cinco; mientras que Poanas y San Juan del Río registran cuatro casos cada uno.

Por su parte, Pánuco de Coronado y Pueblo Nuevo reportan tres casos cada uno, mientras que Indé registra dos.

Los municipios con un caso activo son Cuencamé, Durango, Simón Bolívar, Gómez Palacio, Nazas, Peñón Blanco, San Pedro del Gallo y Santiago Papasquiaro.

A nivel nacional, el reporte contabiliza mil 920 casos activos, en tanto que en los acumulados desde la detección del primer caso en el país, el 20 de noviembre de 2024, suman 35 mil 694 casos.

Ante el incremento de los casos de gusano barrenador del ganado, Senasica mantiene la difusión de recomendaciones para la atención oportuna de heridas en los animales, ya que la plaga puede afectar no solo a bovinos, sino también a equinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros, gatos y otras especies susceptibles.