Gusano barrenador: Durango cierra la semana con dos casos activos

De acuerdo con el reporte actualizado del Informe de Casos Activos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, al 10 de junio de 2026, Durango cierra la semana con dos casos activos.

El reporte correspondiente a la semana epidemiológica 23 sumó el caso de un bovino en el municipio de Mezquital. El primer caso se registró el pasado 8 de junio en un canino en una localidad del municipio de Pueblo Nuevo.

El conteo del informe se actualiza de lunes a viernes; sin embargo, hasta el momento no se han reportado otros casos sospechosos en los que se hayan tomado nuevas muestras, por lo que se considera que la entidad cerrará la semana únicamente con estos dos casos.

A nivel nacional se registran 2 mil tres casos activos, con un acumulado de 28 mil 756 desde el 20 de noviembre de 2024 hasta la semana epidemiológica actual.

Por su parte, las autoridades de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) han emitido diversas recomendaciones para los productores ganaderos y la población en general, así como para quienes tienen mascotas.

Ante cualquier duda o sospecha de alguna larva, se debe llamar de inmediato a los teléfonos 800 751 2100 y 55 3996 4462, los cuales están disponibles para todo el país.

Todos los animales de corral y las mascotas son susceptibles a la plaga del GBG, por lo que exhortan a extremar los cuidados en las diferentes especies.

En el caso de ganado se deben extraer las larvas y pedir al personal de Senasica que las examine para descartar o corroborar que sea de gusano barrenador.