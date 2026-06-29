Gusano barrenador en Durango: Detectan dos nuevos casos, ahora en municipio de El Oro

Dos nuevos casos de gusano barrenador del ganado (GBG) fueron confirmados de manera oficial por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Durango, correspondientes a la semana epidemiológica número 25.

Los nuevos casos se registraron en el municipio de El Oro y se suman a los reportados previamente en Pueblo Nuevo, Mezquital, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Súchil.

De acuerdo con el informe de casos activos con corte al 27 de junio de 2026, en Durango se contabilizan ocho casos activos y un acumulado de 10 casos.

A nivel nacional se reportan mil 735 casos activos y un acumulado de 31 mil 70 casos desde noviembre de 2024.