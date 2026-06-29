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GUSANO BARRENADOR

Gusano barrenador en Durango: Detectan dos nuevos casos, ahora en municipio de El Oro

El estado de Durango tiene ya ocho casos activos.

Gusano barrenador en Durango: Detectan dos nuevos casos, ahora en municipio de El Oro

Gusano barrenador en Durango: Detectan dos nuevos casos, ahora en municipio de El Oro

DENICE RAMÍREZ
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Dos nuevos casos de gusano barrenador del ganado (GBG) fueron confirmados de manera oficial por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Durango, correspondientes a la semana epidemiológica número 25.

Los nuevos casos se registraron en el municipio de El Oro y se suman a los reportados previamente en Pueblo Nuevo, Mezquital, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Súchil.

De acuerdo con el informe de casos activos con corte al 27 de junio de 2026, en Durango se contabilizan ocho casos activos y un acumulado de 10 casos.

A nivel nacional se reportan mil 735 casos activos y un acumulado de 31 mil 70 casos desde noviembre de 2024.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Senasica GUSANO BARRENADOR casos, activos, nuevos, municipio

               

                
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