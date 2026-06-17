Gusano barrenador: ¿heridas abiertas y olvidadas?, por esta razón piden extremar cuidados en Durango

Edgar Urbina, responsable del Programa de Zoonosis de la Secretaría de Salud de Durango, señaló que la mosca del gusano barrenador suele depositar sus huevecillos en heridas abiertas y olvidadas.

No es una pandemia, señalan

Reconoció el funcionario que el gusano barrenador se trata de un problema serio, aunque descartó que represente una situación similar a una pandemia como la de Covid.

Explicó que esta enfermedad se detecta principalmente en ganado bovino y, posteriormente, en mascotas, especialmente perros.

Comentó que la presencia del gusano barrenador en Durango ha motivado investigaciones para determinar la ruta biológica por la que ingresó al estado, ya sea a través de Nayarit o de Sinaloa.

Para ello, trabajan de manera coordinada el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Dirección de Fomento Pecuario.

Mosca busca heridas

Urbina explicó que la mosca responsable de transmitir y reproducir el gusano barrenador requiere heridas abiertas, descuidadas, infectadas o contaminadas para depositar sus larvas.

"Se reproduce en heridas olvidadas o abandonadas", señaló.

Indicó que cuando una lesión recibe los cuidados adecuados y se le aplican antisépticos, la mosca no se acerca ni puede reproducirse en ese tipo de heridas.

Piden extremar cuidados

Sin embargo, pidió especial atención en personas con diabetes, ya que muchas veces presentan pequeñas heridas en pies o piernas sin percatarse de ellas debido a la disminución de la sensibilidad, lo que puede derivar en complicaciones si no reciben atención oportuna.

"Por eso es importante la higiene personal y que los pacientes crónicos no dejen de acudir al médico, que revisen constantemente sus pies y, si presentan heridas, les den seguimiento periódico y mantengan una adecuada limpieza", comentó.

Asimismo, recomendó evitar dormir a la intemperie, especialmente cuando existen lesiones en la piel, y reforzar las medidas de higiene personal.

Añadió que la limpieza también debe mantenerse en los hogares, evitando dejar restos de carne expuestos al aire libre, ya que pueden atraer a las moscas y favorecer su reproducción.

Finalmente, reiteró que no existe motivo para alarmarse; sin embargo, recomendó acudir con un médico ante cualquier duda relacionada con heridas en personas, o con un veterinario cuando se trate de mascotas o ganado, como medida preventiva.