Gusano barrenador: no se han reportado casos en humanos en la ciudad de Durango

Tras la confirmación hace días de las autoridades de salud en Durango del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en un humano, en el municipio de Pueblo Nuevo, en la capital aún no se reportan casos, pero señalan que el riesgo es latente.

La Dirección de Salud Pública Municipal informó que no ha sido notificada por la Secretaría de Salud sobre casos de gusano barrenador del ganado en humanos en la capital, pero la posibilidad de contagio está presente tanto para animales como para humanos.

El director de Salud, Juan Carlos Montoya Garay, señaló que no se le ha reportado sobre la presencia de gusano barrenador en humanos en el municipio de Durango.

Explicó que las vías de información son a través de dos medios: para el conteo de los casos en animales, es por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que lleva el reporte de todas las especies, y en el caso de presencia en humanos, el vocero oficial es la Secretaría de Salud.

El funcionario no descartó que el riesgo de contagio sea latente, ya que la infección se genera a través de los huevecillos que deposita la mosca, por lo que existe la posibilidad de contagio tanto en animales sintientes como en humanos.

La afectación se da por una herida, por lo que es importante que, para prevenir la presencia de gusano barrenador en las mascotas y entre la población, no se tengan heridas abiertas expuestas, comentó.

Reiteró: “Hasta este momento no tenemos ninguna información que nos haya proporcionado el Estado”.