Gusano barrenador: nueva planta producirá hasta 100 millones de moscas estériles por semana

La nueva planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, inaugurada por los gobiernos de México y Estados Unidos en Chiapas, fortalecerá la estrategia para combatir esta plaga; pero, su erradicación tardará varios años.

Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD) señaló que, aunque la nueva infraestructura representa un avance importante, los resultados no serán inmediatos.

Explicó que la planta tendrá la capacidad de producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana mediante la Técnica del Insecto Estéril, método que reduce gradualmente la reproducción del gusano barrenador.

Además, destacó que el Gobierno de Estados Unidos anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para reforzar las acciones binacionales contra esta plaga.

No obstante, advirtió que la instalación alcanzará su máxima capacidad de producción de forma gradual, por lo que el monitoreo constante del ganado seguirá siendo la herramienta más efectiva para contener nuevos casos.

"Esto va para muchos años; probablemente más de siete", señaló el dirigente ganadero, al descartar que la situación deba provocar que los productores vendan anticipadamente sus animales.

Soto Ochoa informó que en Durango ya se han confirmado alrededor de diez casos positivos de gusano barrenador, luego de que recientemente se detectaran dos en el municipio de Santa María del Oro y uno más en San Juan de Guadalupe.

Ante este panorama, exhortó a los ganaderos a revisar de manera permanente sus hatos y reportar de inmediato cualquier sospecha de infestación, ya que la detección temprana y la aplicación oportuna de tratamientos siguen siendo la mejor forma de evitar la propagación de la plaga.

El dirigente ganadero consideró que la estrategia conjunta entre México y Estados Unidos abre una oportunidad para frenar el avance del gusano barrenador; sin embargo, insistió en que el éxito dependerá de la coordinación entre las autoridades sanitarias, las organizaciones ganaderas, los médicos veterinarios y los propios productores.

Añadió que, mientras la producción de moscas estériles aumenta y comienza a generar resultados, la responsabilidad de mantener bajo control la enfermedad recaerá principalmente en la vigilancia que cada ganadero realice sobre sus animales.