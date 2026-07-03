Gusano barrenador: piden asignar recursos como campaña permanente para su combate

Para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG) en el país, es necesario que se asignen recursos de manera anual, como ocurre con otras campañas de sanidad animal, como las de tuberculosis, brucelosis y control de la garrapata, señaló la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

El presidente de la UGRD, Rogelio Soto Ochoa, comentó que el objetivo es que el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) deje de operar como un esquema emergente y se convierta en una campaña permanente, lo que permitiría acceder a recursos presupuestales a partir del 2027.

Explicó que, así como el Gobierno Federal destina recursos a campañas permanentes contra la tuberculosis, la brucelosis y la garrapata, y quede un programa similar para combatir el gusano barrenador.

Agregó que a Durango llegará personal del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), aunque confían en que también arriben con los recursos necesarios para fortalecer las acciones de control.

Atención a heridas

Aunque ya se realizan acciones con los recursos disponibles, el dirigente ganadero reconoció que estos serán insuficientes, especialmente para atender las zonas donde se detecten nuevos casos.

Explicó que se han impartido capacitaciones y se han distribuido algunos kits para el tratamiento de heridas, con el propósito de concientizar a los productores sobre la importancia de atender las heridas de manera oportuna.

"Les he hecho conciencia de que no es tan caro curar una herida con yodo y gasas. Tratándola en dos o tres ocasiones podemos lograr que sane; lo realmente costoso será revisar los animales en los agostaderos para evitar que presenten heridas y que estas se conviertan en miasis o gusaneras", expresó.

Asimismo, aseguró que las autoridades locales también han apoyado con campañas de baños garrapaticidas, las cuales permitieron controlar la presencia de garrapatas y piojos; sin embargo, consideró que ahora será necesario plantear una nueva estrategia para enfrentar el gusano barrenador.

Finalmente, Soto Ochoa señaló que se requiere una reestructuración de la estrategia sanitaria, pero no de manera unilateral, sino mediante un trabajo coordinado entre las distintas instancias, acompañado de recursos suficientes para mantener el combate a la plaga.