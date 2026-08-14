Gusano barrenador: productores no están reportando casos en Durango, señala la SAGDR

En Durango, el registro de casos activos de gusano barrenador de ganado (GBG) ha registrado una baja en las últimas semanas; sin embargo, las autoridades locales reconocen que no se está generando información por parte de los productores.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López Morales, comentó que no se trata de ocultamiento de información, sino simplemente de que ya no se están reportando.

“En días pasados se comentaba sobre el proceso que llevó en el caso de Senasica, que no permitía que se pudiera guiar ganado de una zona a otra. Entonces, pues, a los productores les estaba afectando en su economía; preferían no reportar porque, en lugar de beneficiar, les estaba perjudicando”.

Reiteró que los productores ya no están reportando los casos porque ya no les interesa; no le ven un beneficio a informar que hay miasis o presencia de mosca del gusano barrenador en sus ejidos.

López Morales, insitió en que fue porque en su momento se bloqueó el remo o el poder guiar ganado de los municipios o de los ejidos de los municipios.

ESTADO CONTAMINADO

Explicó que, de momento, ya no hay ningún problema en la movilización de ganado, pero también el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha puesto a Durango como estado contaminado.

“Ya nada más relativamente queda Sonora y queda Chihuahua como estado libre y con amortiguamiento, zona de amortiguamiento”.

Por el momento, dijo que se está trabajando en el estado para seguir manteniendo la certificación para la exportación, con el objetivo de estar listos ante cualquier momento en que se pueda abrir la exportación de ganado en pie.

Sobre la visita de personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el próximo mes, indicó que se solicitará la dispersión de mosca estéril. Además, se les informará que no se está haciendo el barrido en las zonas afectadas por gusano barrenador.

Esperan que, de las moscas que se van a dispersar en Chihuahua, algunas se pudieran traer a Durango, por lo que se requiere que se considere a la entidad en ese aspecto.

Dijo que se necesita del Gobierno federal para poder generar realmente un control y una erradicación, pues de momento solo se está controlando y curando.

Hasta el último informe de Senasica del 13 de agosto de 2026, se reportan 37 casos activos de GBG en la entidad, concentrados en 15 municipios, mientras que a nivel nacional son dos mil 11 casos activos.