Durango

GUSANO BARRENADOR

Gusano barrenador puede infestar heridas en humanos y animales; llaman a reforzar prevención

Llaman a la ciudadanía a estar pendiente de cualquier herida propia o de sus mascotas.

Gusano barrenador puede infestar heridas en humanos y animales; llaman a reforzar prevención

Gusano barrenador puede infestar heridas en humanos y animales; llaman a reforzar prevención

DENICE RAMÍREZ
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La larva del gusano barrenador del ganado (GBG) puede infestar heridas de cualquier ser vivo incluidos humanos, por lo que es importante establecer medidas preventivas y difundir información para evitar su propagación, señalan autoridades de Salud.

"La ciudadanía tiene que estar al pendiente de cualquier herida que se presente, ya sea en el ganado o en sus animales domésticos, para evitar que se convierta en un factor de riesgo que permita a la mosca depositar sus huevecillos y, posteriormente, se desarrolle la larva", explicó Juan Esteban Aguilar Esquivel, director de Salud Pública Municipal de Durango.

Indicó que el protocolo de atención está enfocado en la prevención, mediante la identificación oportuna de heridas y su adecuada curación.

Hasta el momento, no se ha identificado ningún caso de gusano barrenador en el municipio de Durango; sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia permanente para atender de manera oportuna cualquier caso sospechoso.

El funcionario señaló que esta plaga requiere temperaturas de entre 30 y 40 grados centígrados para su desarrollo e incubación, condiciones que pueden encontrarse en las heridas de los seres vivos.


Reiteró que, en el caso de animales muertos, no se puede hablar de casos sospechosos, ya que el gusano barrenador requiere de un hospedador vivo que mantenga la temperatura necesaria para su desarrollo.


En caso de detectar alguna sospecha, exhortó a reportarla de inmediato a las autoridades correspondientes, ya sea a Salud Pública Municipal, al Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica, a los Servicios de Salud del Estado de Durango o al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).


Finalmente, señaló que las acciones de prevención se han llevado a distintas localidades mediante capacitaciones y visitas a productores ganaderos, debido a que los animales pueden ser más susceptibles de presentar heridas durante su manejo o al permanecer en corrales y entre alambrados.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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