Gusano barrenador se acerca a Durango: alertan por caso en Sombrerete

Un caso detectado de gusano barrenador en Sombrerete, Zacatecas, alerta nuevamente a productores y autoridades de Durango, por lo que continúan los esfuerzos para que el ganado de la entidad se mantenga libre de esta plaga.

Pese a que la entidad aún no tiene casos activos de gusano barrenador y tuberculosis, son situaciones sanitarias que mantienen la preocupación en el sector ganadero, afirmó el regidor Jorge Herrera Castro.

Indicó que los casos de gusano barrenador se detectan cada vez más cerca de los límites de la entidad y, aunque existen cercos sanitarios, las moscas no siguen ese orden y pueden cruzar por diferentes zonas.

Aunque sí se pretende reforzar los cercos sanitarios, el regidor recordó que la mosca puede viajar no solo en el ganado, sino también en mascotas e incluso en personas; además, cada mosca puede recorrer hasta 300 kilómetros.

Se busca, de manera coordinada, detener lo más posible la propagación de la plaga, pese a que se reconoce que podría llegar un momento en que termine afectando a los hatos ganaderos.

“Se debe seguir con la prevención, atentos a la expectativa de que va a llegar y cuidar que el ganado no sea afectado”, expresó.

Precisó que continuarán los baños garrapaticidas en el municipio para evitar lesiones en el ganado por mordeduras de garrapata, entre otras acciones.