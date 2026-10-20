Gutiérrez Mancilla llama 'asesino' a Álvarez Máynez; priistas lanzan agua sucia en oficinas de MC | VIDEO

Al grito de "Asesinos", el diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, confrontó al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien acudió a la Cámara de Diputados con el fin de reunirse con la coordinadora de dicho partido político en esta cámara baja, Ivonne Ortega.

Acompañado de jóvenes que presuntamente se manifestaban por el suministro de agua sucia y contaminada en Jalisco, el legislador priísta persiguió al líder nacional emecista por toda la explanada, e inclusive le aventó una de las jarras con supuesta agua sucia, que contenía la leyenda "MC mata".

"Asesinos, ardidos, MC mata, da la cara, estamos alzando la voz por la gente de Jalisco, por la gente de Jalisco que tú y tu gobierno están asesinando, están matándolos con agua con estiércol", gritaba Gutiérrez Mancilla, mientras que Álvarez Máynez se subía a un elevador sin emitir palabra alguna.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado del Partido Revolucionario Institucional mostró una jarra con agua color café, presuntamente contaminada.

"Mira con lo que están haciendo que la gente de Jalisco se bañe, están matando niñas, niños, por las infecciones, hay presos políticos que son jóvenes que se fueron a manifestar, y aquí viene Máynez como si nada estuviera pasando", declaró.

Interrumpió la entrevista debido a que el elevador donde se había subido el dirigente nacional de MC se volvió a abrir.

"Eres un asesino por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco y tú como si nada te paseas, no das la cara, eres un pinche cobarde, eso es lo que eres", le gritó.

¿Qué dijo Álvarez Máynez?

Más tarde, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cuestionó la confrontación del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

"¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para revolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente", comentó a través de su cuenta de X.

Además, compartió un video donde el legislador priísta, acompañado de una mujer, arrojan agua posiblemente contaminada al logo de dicho partido político en la Cámara de Diputados.

Escribió que consistió en una falta de respeto a las personas y a la causa a favor del agua de calidad en Jalisco.

Otras confrontaciones de Gutiérrez Mancilla

Cabe decir que Gutiérrez Mancilla ha confrontado a otras figuras de la políticas como los diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Ávila y Zenyacen Escobar,y el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas.