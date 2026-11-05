Guy Fawkes Day: la historia detrás del 5 de noviembre y un símbolo de resistencia

Aparece en manifestaciones, videos de Anonymous y mensajes que desafían al poder. Su sonrisa inmóvil, bigote delgado y barba puntiaguda forman una de las máscaras más reconocibles del mundo, aunque la historia detrás de ese rostro comenzó mucho antes de internet.

Este 5 de noviembre, fecha del Guy Fawkes Day, también vuelve una pregunta: ¿cómo terminó un conspirador del siglo XVII convertido en una imagen de resistencia?

La respuesta pasa por una historia que cambió de significado con los siglos y por una obra que llevó ese rostro de las páginas de un cómic a las calles.

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El hombre detrás de la máscara

En 1605, Guy Fawkes participó en la Conspiración de la Pólvora, un intento de hacer estallar la Cámara de los Lores y matar al rey Jacobo I durante la apertura del Parlamento de Inglaterra.

Los conspiradores eran católicos que, en un contexto de persecución religiosa, buscaban colocar a un monarca católico en el trono. El dirigente del complot era Robert Catesby; Fawkes quedó encargado de encender la pólvora.

Fue descubierto durante la noche del 4 al 5 de noviembre, antes de concretar el atentado. Tras su detención fue torturado y posteriormente ejecutado por traición. Su proyecto respondía a una disputa religiosa y monárquica, muy distinta de las causas que hoy utilizan su imagen.

Una celebración que nació contra él

La tradición británica del 5 de noviembre surgió para celebrar el fracaso de la conspiración y la supervivencia del rey y del Parlamento.

Durante siglos, Fawkes fue representado como un traidor. Su figura terminó convertida en muñecos que se quemaban en las hogueras de la llamada Bonfire Night.

Ese es el giro más llamativo de su historia: el personaje que antes ardía como advertencia contra la traición terminó convertido en un emblema para quienes cuestionan a la autoridad.

V de Vendetta cambió el significado de su rostro

La transformación encontró su impulso más conocido en V de Vendetta, el cómic escrito por Alan Moore e ilustrado por David Lloyd, posteriormente adaptado al cine.

En la obra, un personaje llamado V utiliza una máscara inspirada en Guy Fawkes mientras combate a un régimen autoritario. La historia recupera el intento de destruir el Parlamento, pero lo coloca en una ficción sobre represión, vigilancia y rebelión.

Con ello, el rostro de Fawkes adquirió una nueva lectura: se convirtió en la cara de alguien que desafía a un poder opresivo. El London Museum identifica al cómic y su adaptación cinematográfica como piezas centrales en esa evolución hacia un símbolo de resistencia.

Una máscara que permite representar a muchos

Parte de su fuerza simbólica puede entenderse a partir de una característica sencilla: cualquiera puede ponérsela.

La máscara oculta el rostro individual y permite que personas distintas compartan una misma imagen. En una manifestación, esa repetición puede transmitir unidad y desplazar la atención de quién protesta hacia el mensaje que busca expresar.

Su sonrisa fija también admite una lectura de desafío: frente a la autoridad aparece un rostro que no revela miedo ni permite identificar fácilmente a quien lo lleva.

Así, un objeto nacido de la cultura popular puede funcionar como una identidad colectiva, reconocible incluso entre personas que hablan idiomas distintos.

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De Anonymous a las protestas en las calles

Anonymous adoptó la máscara en su presencia digital y en protestas presenciales. También la utilizaron participantes de Occupy, movimiento asociado con las movilizaciones contra la desigualdad económica y el poder financiero.

Su aparición en causas diferentes amplió su significado como emblema de inconformidad y resistencia frente al poder. Esa trayectoria está documentada por el London Museum, que conserva una máscara vinculada con las protestas de Occupy en Londres.

Llevarla no implica pertenecer a una sola organización ni compartir todas las ideas de quienes la han utilizado. Su significado depende de la causa y del contexto.

Hoy, muchas personas reconocen primero a Anonymous o al protagonista de V de Vendetta antes que al conspirador histórico. Ahí está la clave de su transformación: la ficción reinterpretó su rostro y las protestas lo convirtieron en un símbolo compartido.