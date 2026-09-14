Ha sido fluctuante el impacto por traslado de mercancías entre Durango y Sinaloa: Canaco

Aunque en estos momentos hay una aparente calma, la situación de seguridad en Sinaloa sigue impactado en el sector del comercio duranguense.

“Sí se nota un impacto de cierta forma. Y más que nada mucho de lo que es el movimiento de mercancías no ha tenido certeza para llegar a moverse. Ahorita estamos en un momento de que hay una tranquilidad momentánea, pero sí ha habido ciertos momentos en los cuales habido ciertos picos que han impactado de una manera no muy positiva, para el movimiento especialmente de mercancías y bueno, esto impacta”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López.

Asimismo, para el traslado de las mercancías que también se llevan de Durango a Sinaloa, ha habido momentos complicados.

“Uno de los principales mercados que tenemos como Durango es la parte de Sinaloa, que también es algo que nos ha dado un impacto que no ha sido de la mejor forma posible”, estableció.

Asimismo, es algo que ha impactado en lo que se tiene que pagar por los traslados. “Sí ha habido algún impacto y especialmente en algunos de los costos, no tener la libre accesibilidad, o a veces en algunos momentos tener que rodear para poder llegar, que los productos lleguen a Durango tiene un impacto en principalmente los costos y eso lo vimos en una parte del primer trimestre del año . Aunque ahorita que hay certeza, que está fluyendo la mercancía de manera normal entre Durango y Sinaloa no lo tenemos, sí ha habido en momentos en los cuales repunta y en el cual también ha habido otros impactos como en el gasto de los seguros, que también ha sido un poco más alto por el miedo de la violencia y la falta de certeza que te pueda dar a largo plazo”, indicó.

Por lo que se espera que con la nueva gobernadora, se pueda incrementar también la seguridad.