Ha*Ash y Los Ángeles Azules brillan en los Heat Latin Music Awards 2026

La música mexicana tuvo una noche de protagonismo en los Heat Latin Music Awards 2026, donde Ha*Ash, Los Ángeles Azules y la joven cantante Ana Sofi W destacaron durante la ceremonia celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Las hermanas Hanna y Ashley se convirtieron en unas de las figuras más premiadas de la velada, mientras que Los Ángeles Azules recibieron un homenaje especial por sus 47 años de carrera. Por su parte, Ana Sofi W también tuvo participación en la gala, tanto en la alfombra rosa como en la entrega de uno de los reconocimientos de la noche.

Heat Latin Music Awards

HA*ASH CON DOS GALARDONES

Uno de los momentos musicales destacados llegó con la presentación de Ha*Ash, que subió al escenario para interpretar “Antes que te cases”, su sencillo en colaboración con Cristian Castro. El tema, que reúne las voces de las hermanas con la del reconocido cantante mexicano, continúa sumando popularidad y forma parte de esta nueva etapa musical del dúo.

La actuación también acompañó una noche de celebración para Hanna y Ashley, quienes recibieron los premios a Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda, dos distinciones que reconocen su presencia dentro de la música en español y la conexión que han construido con sus seguidores a lo largo de los años.

Tras recibir los galardones, las artistas expresaron su emoción por los reconocimientos y agradecieron a quienes han acompañado su carrera.

Heat Latin Music Awards

LOS ÁNGELES AZULES, DE CELEBRACIÓN

La cumbia también tuvo un lugar especial durante la ceremonia con Los Ángeles Azules, quienes recibieron el Premio a la Trayectoria por sus 47 años dentro de la industria musical. Los hermanos Mejía Avante subieron al escenario para recibir el reconocimiento entre aplausos y aprovecharon el momento para recordar el carácter familiar de la agrupación y su recorrido llevando la cumbia mexicana a diferentes partes del mundo.

“Este es un grupo familiar que ha hecho bailar al mundo entero con su cumbia romántica”, expresaron durante su agradecimiento, en el que también reconocieron a sus familias, seguidores y a los músicos y compositores que han formado parte de su camino.

El homenaje llega después de un año de importantes proyectos para la agrupación originaria de Iztapalapa, que ha mantenido su presencia en escenarios nacionales e internacionales. Entre sus actividades de 2026 destacan su participación en eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, el lanzamiento de “Por ella”, junto a Belinda, y su colaboración con Tini en “Pa’ él”.

Además, el grupo tiene programadas presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para los días 20 y 21 de noviembre.

Otra de las figuras que llamó la atención durante la gala fue Ana Sofi W, quien destacó entre los talentos juveniles presentes en los premios. La cantante acudió a la alfombra rosa, donde compartió espacio con artistas y personalidades de la industria musical, y también participó como encargada de entregar el galardón en la categoría de Artista Revelación.