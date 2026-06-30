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Habilitan nueva ruta de transporte hacia la clínica 50 del IMSS, en Durango, ¿cuál es el recorrido?

El servicio será operado por unidades identificadas en color anaranjado.

Habilitan nueva ruta de transporte hacia la clínica 50 del IMSS, en Durango, ¿cuál es el recorrido?

Habilitan nueva ruta de transporte hacia la clínica 50 del IMSS, en Durango, ¿cuál es el recorrido?

JUAN M. CÁRDENAS
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A partir de este 30 de junio el Sindicato de Choferes de la CTM Durango puso en marcha un nuevo servicio de transporte público destinado a cubrir la demanda de movilidad hacia la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La diputada local Sughey Torres Rodríguez refirió que esta medida tiene como objetivo principal facilitar el traslado de derechohabientes, personal médico y ciudadanía en general, mediante la conexión de diversas zonas de la ciudad de Durango con el centro hospitalario ubicado sobre la carretera a México.

¿Cuál es el recorrido de la nueva ruta?

Detalló que el proyecto tiene su origen en el fraccionamiento Villas del Guadiana IV, circulando por diversas vialidades como el bulevar Francisco Zarco y el bulevar De la Juventud hasta llegar a la clínica, operando en modalidad de viaje redondo con una frecuencia de salidas cada 30 minutos desde las 06:30 hasta las 15:00 horas.

Por su parte, el Sindicato de la CTM informó que el servicio será operado por unidades identificadas en color anaranjado. 

Asimismo, la organización sindical subrayó que el itinerario descrito corresponde a una configuración inicial, la cual podrá ser objeto de ajustes, modificaciones o evaluaciones constantes con el propósito de optimizar la eficiencia y cobertura del servicio conforme a las necesidades reales de los usuarios.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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