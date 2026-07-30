Habitantes de El Campanario aseguran contar con documentos que acreditan la legalidad de sus terrenos

Aunque está por cumplirse el plazo de 72 horas que las autoridades locales dieron a los habitantes de la zona de El Ciprés, en el predio El Campanario, para regularizar su situación, los vecinos insisten en que cuentan con documentos con los que pueden comprobar la legalidad de los terrenos.

Los habitantes de estos predios aseguran que se encuentran de manera legal en el lugar y que cuentan con documentos para sustentarlo, aunque reconocen que les falta un papel del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

En el predio El Campanario, frente a El Ciprés, hay al menos 60 viviendas construidas con materiales frágiles, algunas de ellas desde hace nueve años.

Los vecinos aseguran que son personas tranquilas y que no generan problemas, pues, afirman, no se han registrado agresiones entre ellos ni con otros habitantes de zonas cercanas.

Sobre la propiedad federal y el riesgo que pudieran representar las condiciones del lugar, comentaron que desde hace años no han sufrido inundaciones y que no consideran que exista algún riesgo. Señalaron que respetan al menos 15 metros de distancia respecto de la infraestructura de las vías.

Durante este plazo están buscando regularizar los predios, sobre todo porque insisten en que es solo un documento que les falta para poder comprobar su situación ante las autoridades locales. Asimismo, reiteran que no se encuentran en una zona de riesgo.

Sobre la notificación de las autoridades, los habitantes señalaron que no se trató de una orden de desalojo, sino de una revisión para verificar que no hubiera construcciones de material.

Fue la Dirección de Desarrollo Urbano la que informó sobre la notificación a los habitantes de 62 espacios ubicados en el lugar, quienes no cuentan con permiso para construir, además de que se trata de terrenos federales.

Al cumplirse el plazo establecido, continuará el proceso administrativo para que Protección Civil realice un dictamen en la zona y determine el nivel de riesgo para las personas que viven en el lugar, debido a que se encuentran cerca de líneas de alta tensión.

De acuerdo con lo determinado por las autoridades, el asentamiento se encuentra en el lugar sin autorización y cuenta con conexiones irregulares a los servicios.

En una primera etapa, se busca con los habitantes que puedan retirarse de manera voluntaria como una solución, para evitar procedimientos legales.