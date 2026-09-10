Habitantes denuncian robos consecutivos en el Barrio del Calvario

Vecinos del Barrio del Calvario hicieron público a través de las redes sociales un aumento en la incidencia de robos en casa habitación, negocios e inseguridad en esta tradicional zona de la ciudad de Durango.

Desde hace varias semanas se han registrado robos en viviendas de la calle Nogal y posteriormente también se denunció un robo en la calle De la Cruz, frente al estacionamiento de la Biblioteca Central Pública del Estado. Aseguraron que se robaron un frigobar y ya tenían preparadas otras pertenencias para llevárselas. Vecinos detectaron que se tiraba el agua desde el interior de la vivienda por lo que pudieron percatarse del allanamiento.

Asimismo, en la privada Nogal de la calle del mismo nombre, también se registró un robo pese a que dicha privada tiene reja en la entrada y acceso restringido.

Después, en el mismo Barrio del Calvario, a plena luz del día, un sujeto brincó de la azotea a un balcón. Al ver que había personas al interior, brincó a la banqueta para introducirse al domicilio contiguo que está en remodelación, de donde escapó.

Ante ello, llamó la atención de los habitantes de esta zona que se han registrado robos consecutivos por lo que se solicitó la intervención de las autoridades y se acordó una reunión para la implementación de acciones preventivas.