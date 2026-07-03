Hábitos saludables se están quedando fuera y merman la salud mental, alertan psicólogos en Durango

Malos hábitos que se han extendido entre la población, como el uso excesivo de las pantallas, están impactando en la salud mental, alertó la presidenta del Colegio de Profesionistas de la Psicología, Francelia Vázquez.

Asimismo, la especialista en salud mental, alertó que en Durango este año han aumentado los suicidios en comparación con los años anteriores.

“Creo que estamos como en 70 casos o más. Las condiciones son multifactoriales. Nos está impactando el tema de depresión, ansiedad . También pareciera que los efectos postpandémicos nos están pegando apenas; entonces, un factor en particular del año no es, yo creo que más bien es todo el impacto que ha venido a nivel tiempo, lo que está sucediendo”, indicó.

Además, estableció que el tema de las adicciones en general, no solamente a sustancias, también está mermando la salud mental.

También los celulares y videojuegos

“También la adicción que tenemos al uso del celular, a videojuegos por supuesto que impacta muchísimo. Los jóvenes necesitan ocupar su tiempo en cuestiones productivas, en replanteamiento de sentido de vida, en activación física, mucha de la depresión y ansiedad que vemos es porque muchos jóvenes no tienen actividades que puedan reconstruir, los hábitos saludables se están quedando fuera”.

“La personalidad de los jóvenes está moldeando apenas justo en su edad y claro que puede impactar de manera trascendente y bien fuerte en los hábitos de los chicos, en la personalidad que van formando. Entonces, llegamos a veces a la edad adulta y ya tenemos hábitos bien tóxicos, nocivos para la salud. No solamente que si no hacemos deporte, no tenemos atención a fortalecer nuestros vínculos familiares, con nuestros amigos, pasamos demasiado tiempo en redes sociales con conductas adictivas y que destruyen de alguna manera nuestra salud emocional, física y mental”, estableció.