Aunque oficialmente este viernes 20 de noviembre todas las escuelas de Durango deberán desarrollar actividades académicas de manera normal, algunas instituciones educativas anunciaron la suspensión de clases con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el calendario escolar, el viernes 20 de noviembre es un día hábil, debido a que las autoridades educativas recorrieron el descanso obligatorio al lunes 16 de noviembre, con el propósito de generar un puente largo para estudiantes y trabajadores del sector educativo.

Sin embargo, la tradición de conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana ha provocado que algunas escuelas modifiquen sus actividades.

Desde este jueves, diversos planteles realizaron sus tradicionales kermeses revolucionarias, con lo que evitarán que los alumnos acudan a clases este viernes.

En otros casos, las instituciones educativas suspenderán actividades debido a que tendrán representación en el desfile cívico-deportivo conmemorativo, en el que también participarán elementos de las fuerzas militares.

Por otra parte, en las escuelas que sí tendrán clases este viernes, algunas realizarán sus tradicionales festejos revolucionarios, por lo que las actividades académicas se desarrollarán únicamente durante las primeras horas de la jornada, hasta el horario del recreo, para posteriormente dar paso a la convivencia y las actividades alusivas a la fecha.

De esta manera, aunque para este viernes se conmemora oficialmente el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el calendario escolar establece que las clases deberán desarrollarse de manera normal en todos los planteles educativos del estado.