¿Habrá lluvias en Durango HOY martes 14 de julio? Esto dice el pronóstico del SMN

La actividad de lluvias continuará en gran parte del país debido a la influencia del monzón mexicano y diversos sistemas atmosféricos que mantendrán condiciones de inestabilidad. Para este martes se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en numerosas entidades, además de posible caída de granizo en zonas del noroeste y occidente. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste de México, favorecerá condiciones para lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional.

A estos sistemas se suman los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico central mexicano y el paso de la onda tropical número 19 sobre la península de Yucatán, fenómenos que reforzarán el potencial de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

El pronóstico también indica que existe probabilidad de caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé que continúe el ambiente de caluroso a muy caluroso en entidades del noroeste y norte de México, por lo que, a pesar de las lluvias, el calor seguirá siendo una constante durante este martes en varias regiones del país.

Clima en el estado de Durango

Para este martes se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con lluvias que se concentrarán principalmente en el noroeste de la entidad, donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente templado a cálido en gran parte del estado, mientras que en las zonas serranas persistirá un ambiente frío con bancos de niebla. Por la tarde, las temperaturas aumentarán y se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con valores máximos de entre 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas regiones de Durango.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El reporte para la ciudad de Durango de este martes 14 de julio señala que la mañana iniciaría con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y 17 grados centígrados, que a lo largo del día incrementará de manera razonable, hasta alcanzar una máxima de entre 28 y 30 grados centígrados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Este martes, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con probabilidad de que se registren lluvias, sobre todo a partir de las 15:00 horas.

El viento este martes se mantendrá con velocidad que rondará los 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta los 16 grados centígrados.