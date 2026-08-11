¿Habrá lluvias fuertes en Durango HOY martes 11 de agosto? Esto señala el pronóstico

En días recientes, el clima en gran parte del territorio nacional ha estado marcado por condiciones lluviosas ocasionadas por sistemas como el monzón mexicano, mientras que en otras zonas el calor a dominado con temperatura extremas. ¿Qué dice el pronóstico para hoy martes 11 de agosto?

Pronóstico general

Para este martes, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales intensas en el este de Sonora, además de lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera sobre el suroeste y sur del golfo de México generarán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, este de Oaxaca, este de Chiapas y norte de Campeche.

Asimismo, se prevén chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, por lo que diversas regiones del país mantendrán condiciones favorables para precipitaciones durante la jornada.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de México.

Además, continuará la onda de calor en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, centro y este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas, mientras que este martes comenzará a afectar también el norte y centro de Coahuila.

Clima en el estado de Durango

Para este martes, Durango tendrá una jornada con lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas cálidas a calurosas y viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se espera cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y bancos de niebla dispersos. Por la tarde, aumentarán las temperaturas y prevalecerá un ambiente cálido a caluroso.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste y noroeste de Durango. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Respecto a las temperaturas, se esperan máximas de 35 a 40 grados centígrados en distintas regiones de Durango, por lo que el ambiente será cálido a caluroso durante la tarde.

Finalmente, se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el estado.

Así será el clima en la ciudad de Durango

El reporte del SMN indica que este martes la ciudad de Durango amaneció con una temperatura mínima que rondaba entre los 13 y 15 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de alrededor de 28 grados, entre las 14:00 y 17:00 horas.

Aunque el día comenzó parcialmente despejado, se espera que a cerca de las 15:00 horas el cielo pase a ser nublado, con probabilidad de lluvias a partir de la misma hora.

En cuanto al viento, se prevé que este martes el viento tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que superarían los 30 km/h.

Para el miércoles por la madrugada, el termómetro descenderá hasta temperaturas mínimas de entre 12 y 15 grados centígrados.