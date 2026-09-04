¿Habrá lluvias fuertes en Durango HOY viernes 4 de septiembre? Esto es lo que dice el pronóstico

Las lluvias no se detienen en México, por lo que este pronóstico seguirá vigente durante las próximas semanas en la mayoría de los estados de la República Mexicana. ¿Qué condiciones esperan el país y Durango para este viernes 4 de septiembre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte de este viernes 4 de septiembre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día el monzón mexicano ubicado sobre el noroeste del territorio nacional, así como inestabilidad atmosférica, causarán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Además, al mismo tiempo el huracán Marie se desplazará de manera gradual al suroeste de las costas de Baja California Sur. A pesar de esto, su circulación generará rachas de viento y oleaje elevado en dicha región, además de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur.

De forma simultánea, canales de baja presión que interactuarán con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, así como con la onda tropical 36 al sur y occidente de México, darán paso a lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente, sur y occidente del país.

Por último, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de México, del litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, y finalizando en Coahuila.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes 4 de septiembre, el estado prevé condiciones marcadas por lluvias de intensidad considerable.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, en el estado de Durango se registrarían este viernes lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, sobre todo en las regiones oeste y noroeste.

Se prevé que luego de que la temperatura mínima habría alcanzando entre 0 y 5 grados centígrados por la mañana, sobre todo en la zona serrana, por la tarde algunas regiones del estado alcancen máximas de 35 a 40 grados centígrados.

Sobre el viento, el SMN prevé que no sea muy fuerte, pues la velocidad sería de 10 a 20 km/h, con ráfagas de 30 a 50 km/h.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte diario del SMN indica que para este viernes, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 15 grados centígrados, y que conforme avancen las horas subiría hasta alcanzar una máxima de 28 a 29 grados, entre las 14:00 y 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado este viernes, y con probabilidad de que alrededor de que la nubosidad se intensifique cerca de las 18:00 horas, momento en que podría comenzar a registrarse lluvia en la capital.

Sobre el viento, se prevé que mantenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 25 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descendería hasta los 12 grados.