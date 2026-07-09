Habrá retenes antialcohol diarios durante la Fenadu en Durango

A pocos días de iniciar el periodo vacacional de verano y las actividades de la Feria Nacional Durango (Fenadu) 2026, autoridades del municipio de Durango confirmaron la implementación de retenes antialcohol para prevenir accidentes viales.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la medida no tiene fines recaudatorios, sino que busca evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol y, con ello, prevenir personas lesionadas o fallecidas.

La estrategia consistirá en detectar a los conductores que presenten algún grado de alcohol en el organismo para impedir que continúen conduciendo; sin embargo, no se les aplicará una multa.

Las personas que sean detenidas en el retén podrán llamar a un familiar o acompañante que cuente con licencia de conducir vigente y que no haya consumido bebidas alcohólicas, para que pueda hacerse cargo del vehículo y trasladar a los ocupantes de manera segura.

Los retenes se instalarán diariamente en puntos estratégicos de la ciudad. Las autoridades señalaron que esta medida ya se ha aplicado en ocasiones anteriores y aseguran que ha contribuido a reducir los accidentes viales hasta en un 30 por ciento.