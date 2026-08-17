¿Habrá un reboot de la serie 'Victoriuos'? Esto es lo que sabemos

Los seguidores de “Victorious” tendrán la oportunidad de regresar a los pasillos de Hollywood Arts, aunque no precisamente mediante un reboot de la serie original.

Más de una década después de que el programa protagonizado por Victoria Justice terminara sus transmisiones, Netflix prepara “Hollywood Arts”, una producción que ampliará el universo de la comedia juvenil con nuevos personajes y algunos rostros conocidos.

¿De qué tratará “Hollywood Arts”?

La nueva historia mostrará a Trina Vega regresando a Hollywood Arts después de no alcanzar completamente el éxito que esperaba dentro de la industria del entretenimiento.

Su llegada ocurrirá cuando consiga trabajo como profesora sustituta de actuación, pese a no contar inicialmente con la preparación que se esperaría para ocupar el puesto. Poco a poco, el personaje descubrirá que puede ayudar a los jóvenes estudiantes a desarrollar sus habilidades artísticas.

Netflix realizó un pedido de 26 episodios. La primera parte de la temporada llegará con 13 capítulos, incluyendo un episodio piloto de aproximadamente 50 minutos, mientras que el resto será estrenado posteriormente.

¿Regresarán personajes de “Victorious”?

Aunque Trina Vega será el principal vínculo con la producción original, no será el único rostro conocido.

Yvette Nicole Brown regresará como la directora Helen, personaje que apareció anteriormente dentro de “Victorious”y Eric Lange volverá como Profesor Sikowitz.

Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente el regreso permanente de figuras como Victoria Justice, Ariana Grande, Elizabeth Gillies, Avan Jogia, Leon Thomas III o Matt Bennett.

Habrá una nueva generación de estudiantes

“Hollywood Arts” buscará desarrollar su propia identidad a través de un elenco juvenil completamente nuevo. Entre los estudiantes estarán Emmy, Qwest, Oscar, Pepper y Jen Z, interpretados por Alyssa Miles, Peyton Jackson, Martin Kamm, Emmy Liu-Wang y Erika Swayze, respectivamente .

La intención será conservar algunos elementos reconocibles de “Victorious”, como las presentaciones musicales, las clases de actuación y las situaciones excéntricas dentro de la escuela, pero adaptándolos a una nueva generación y al contexto actual de las redes sociales y la industria del entretenimiento.

¿Cuándo se estrena el spin-off de “Victorious”?

Los seguidores tampoco tendrán que esperar demasiado. “Hollywood Arts” se estrenará el 15 de octubre de 2026 en Netflix, plataforma que tendrá inicialmente la nueva producción. Posteriormente, también está contemplada su llegada a Nickelodeon y Paramount+.

En cambio, “Hollywood Arts” representará una continuación del mismo universo, utilizando a Trina Vega y algunos personajes conocidos como puente entre aquella generación que llegó a Nickelodeon en 2010 y un nuevo grupo de estudiantes que buscará escribir su propia historia dentro de una de las escuelas ficticias más recordadas de la televisión juvenil.