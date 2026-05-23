¿Habrá un spin-off de 'The Boyz: México' con Diego Luna y Gael García? Esto es lo que sabemos

La posibilidad de que el universo de The Boys se expanda hacia Latinoamérica ha comenzado a generar gran expectativa, especialmente tras darse a conocer que los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal estarían involucrados en un nuevo proyecto derivado de la popular serie.

Una serie con fandom

Desde su estreno, The Boys se ha consolidado como una de las series más exitosas de Amazon Prime Video, destacando por su tono irreverente, crítica social y enfoque oscuro sobre el mundo de los superhéroes.

La franquicia ya ha explorado otros formatos, como la serie animada Diabolical y el spin-off Gen V, lo que abre la puerta a nuevas historias en diferentes regiones.

En este contexto, la idea de una versión ambientada en México no resulta descabellada. El proyecto buscaría adaptar los elementos centrales de la historia, como el abuso de poder y la manipulación mediática, a una realidad local, con nuevas problemáticas sociales y culturales.

¿Qué tan probable es?

Hasta el momento, la información disponible indica que el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo. No se han revelado detalles sobre el elenco, la trama específica ni si contará con personajes conectados directamente a la historia principal.

Sin embargo, la sola posibilidad ha generado conversación entre los fans, quienes ven con interés cómo podría trasladarse el universo de The Boys a México, un país con una rica complejidad social que podría encajar perfectamente con el tono crítico de la franquicia.

Emoción al filo del asiento

Si se llegara a tener esta serie, la incorporación de ambos actores sería productores en este ambicioso spin-off, lo que llevaría la historia de los superhéroes corruptos a un contexto mexicano.

Tanto Diego Luna como Gael García Bernal cuentan con una sólida trayectoria internacional, además de experiencia en producción a través de su compañía La Corriente del Golfo.

Por ahora, habrá que esperar anuncios oficiales que confirmen el rumbo de esta producción, que de concretarse, marcaría un paso importante en la internacionalización de una de las series más influyentes de los últimos años.