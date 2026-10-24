Hacen boquete en pared de vivienda para robar; dejan parte del botín en terreno vecino

Una mujer fue víctima de los amantes de lo ajeno, luego de que personas desconocidas realizaran un boquete en una de las paredes de su vivienda para ingresar y apoderarse de diversos objetos de valor, en un domicilio ubicado en la colonia San Carlos, de la ciudad de Durango.

El robo fue reportado aproximadamente a las 12:45 horas del viernes 23 de octubre, cuando la afectada, identificada como Margarita, solicitó la intervención de las autoridades tras descubrir que su propiedad, ubicada en la calle Santa Adriana, a la altura de la calle San Juan, había sido visitada por los delincuentes.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, los responsables aprovecharon que el inmueble se encontraba deshabitado para abrir un agujero en una de las paredes, por donde consiguieron introducirse y sustraer una bocina, una bomba eléctrica, varias cajas de vitropiso y otros artículos que se encontraban en el interior.

La mujer señaló que el robo pudo haberse cometido durante la noche anterior, debido a que ella no habita regularmente en el domicilio, circunstancia que presuntamente fue aprovechada por los responsables para ingresar sin ser descubiertos.

Sin embargo, al revisar los alrededores de la propiedad, la afectada observó que en el terreno contiguo, por donde aparentemente ingresaron los delincuentes, se encontraban varias cajas de vitropiso que reconoció como parte de los objetos sustraídos , por lo que sospechó que los responsables las dejaron escondidas con la intención de regresar posteriormente para llevárselas.

Ante esta situación, la propietaria solicitó la presencia de las autoridades para que tomaran conocimiento de lo ocurrido, mientras que se espera que mediante las investigaciones correspondientes se pueda establecer la identidad de los responsables y recuperar los objetos robados, cuyo valor económico total no fue precisado en el reporte inicial.