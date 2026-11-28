La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informaron que los pagos con dinero en efectivo en casetas y gasolinerías no se eliminará a partir del próximo 18 de diciembre, sino que será gradual.

"El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre", indicaron ambas dependencias federales en un comunicado, luego de que el viernes se publicara el acuerdo en la materia en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Indicaron que en ambos sectores se establecerán planes graduales de implementación de pagos digitales para la reducción paulatina en el uso de efectivo.

Aclararon que el proceso ocurrirá a lo largo del próximo año, "impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales".

En ese sentido afirmaron que se mantiene un diálogo con gasolineros, servicios bancarios y financieros, así como con Capufe, concesionarios y operadores de telepeaje para garantizar que las disposiciones legales que definirán esa gradualidad atiendan sus necesidades y no afecten a los usuarios.

El viernes el gobierno federal publicó el acuerdo 177/2026 que establece que las gasolineras y las concesionarias de autopistas deberán transitar hacia un esquema de cobro exclusivamente digital.