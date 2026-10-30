Hacienda la Ferrería tendrá recorridos nocturnos de terror este 31 de octubre y 1 de noviembre

La Noche de Brujas tendrá un escenario especial en Durango con los recorridos nocturnos de terror en la Exhacienda de La Ferrería, una actividad que invita a los asistentes a vivir una experiencia diferente entre historias de misterio, escenarios oscuros y el ambiente que caracteriza a este histórico inmueble.

Los recorridos se realizarán este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre , con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

La actividad cuenta con diversos horarios disponibles, de acuerdo con el anuncio de los organizadores, y busca ofrecer una alternativa de entretenimiento para quienes disfrutan de las experiencias relacionadas con el suspenso y el terror.

UN LUGAR CON HISTORIA

Más allá de su arquitectura y su atractivo visual, La Ferrería representa una parte importante del pasado industrial de Durango.

La construcción de la hacienda se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fue habilitada como residencia para los técnicos que trabajaban en la fundidora de hierro instalada en la zona, relacionada con la explotación del yacimiento del Cerro del Mercado. Su historia la convierte en uno de los inmuebles históricos más representativos de la entidad.

HORARIOS Y COSTOS

El acceso tendrá un costo de 50 pesos por persona y los recorridos estarán disponibles en un horario de 18:00 a 23:00 horas. Los boletos podrán adquirirse en el Centro de Convenciones Bicentenario. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 6181377811 para solicitar más información.