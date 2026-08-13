'Halcones' bajo la mira de la Marina en Durango; elemento intimida a motociclistas que los seguían

Desde este jueves por la mañana, varias unidades de la Secretaría de Marina fueron vistas recorriendo distintos sectores de la ciudad de Durango.

El arribo de dichas fuerzas federales coincide con las horas posteriores al enfrentamiento ocurrido en la zona serrana de Tayoltita, San Dimas, donde civiles armados atacaron al batallón de la Guardia Nacional de aquella región, lo que dejó un saldo de una persona sin vida.

Fue justo sobre el bulevar De la Juventud donde los elementos instalaron una especie de retén para realizar revisiones aleatorias. Varias unidades se concentraron en dicho punto de la ciudad, donde se observó que detuvieron a algunos coches para posteriormente revisarlos.

Hasta este jueves no hay información que confirme personas detenidas como parte de estas acciones, aunque se tiene conocimiento de que su presencia en la capital responde a un operativo federal.

Halcones bajo la mira

Conductores que circulaban sobre el bulevar Francisco Villa lograron captar el momento justo en que un par de unidades de la Marina transitaban por la zona mientras, metros atrás, un trío de motociclistas, conocidos como "halcones" , los perseguía.

El centinela que tripulaba la unidad de la Marina se dio cuenta de que eran seguidos, y la acción que realizó atemorizó a los sospechosos: al percatarse de la persecución, el artillero giró con todo y arma hacia los motociclistas para apuntarles. Metros más adelante, el convoy tomó el puente elevado del bulevar Francisco Villa y perdió contacto con ellos.

Perseguidos por toda la ciudad

Dos "halcones" que seguían el recorrido de un convoy de la Marina por la avenida Fanny Anitúa terminaron metiéndose a las áreas verdes de Las Moreras para mantener la distancia y evitar ser intervenidos, en hechos ocurridos este mismo jueves.

Los motociclistas se mantuvieron reportando por radio el trayecto de las unidades de la Armada a su paso por l zona de las Facultades. Las unidades oficiales continuaron su camino mientras los motociclistas los seguían de cerca.