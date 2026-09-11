Hallan a adulta mayor tirada en calles de Guadalupe Victoria; la internan en el HG450

Una mujer fue localizada tirada en la vía pública en la localidad Antonio Amaro, municipio de Guadalupe Victoria, situación que inicialmente generó la sospecha de un posible caso de violencia familiar; sin embargo, los médicos detectaron indicios de un probable problema de salud.

El caso fue reportado aproximadamente a las 13:00 horas del jueves 10 de septiembre, luego de que se notificó a las autoridades sobre el ingreso de una mujer con aparentes signos de violencia a la clínica del IMSS de Guadalupe Victoria.

La paciente fue identificada como María Rafaela Adame Martínez, de 67 años, quien presentaba hematomas en el brazo izquierdo, además de desorientación, dificultad para comunicarse, irritabilidad y agitación . Una sobrina fue quien, después de enterarse de que estaba tirada en la calle, acudió a buscarla y la trasladó por sus propios medios al hospital.

Durante las primeras entrevistas, la familiar explicó que María Rafaela vive con uno de sus hermanos, de aproximadamente 50 años, quien presuntamente tiene problemas de adicciones. Agregó que anteriormente habría tenido comportamientos agresivos y le gritaba a la adulta mayor, aunque dijo desconocer si en esta ocasión ocurrió alguna agresión.

Ante estos antecedentes surgió la posibilidad de que se tratara de un caso de violencia familiar, por lo que personal de la Policía Investigadora del Delito, coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al hospital para conocer las condiciones en las que había sido encontrada la mujer.

Sin embargo, personal médico informó que las lesiones visibles serían antiguas y aparentemente relacionadas con caídas. Además, la paciente presentaba parálisis en parte del rostro y cuerpo, así como otros síntomas compatibles preliminarmente con un posible evento cerebrovascular, por lo que requería atención médica especializada.

Debido a que no respondía favorablemente al tratamiento inicial, se determinó su traslado al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, para continuar con su valoración.

El Ministerio Público tomó conocimiento y abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si existió o no algún hecho de violencia familiar.