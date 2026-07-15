Justicia

LESIONES

Hallan a hombre con lesión en el rostro, tirado en vía pública de Durango

La víctima permanecía tendido en el exterior de un negocio.

Hallan a hombre con lesión en el rostro, tirado en vía pública de Durango

Hallan a hombre con lesión en el rostro, tirado en vía pública de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un hombre fue auxiliado durante la tarde de este martes, luego de ser localizado tirado sobre la vía pública con una lesión en el rostro, frente a un establecimiento comercial ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 13:45 horas, lo que movilizó a elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública hasta la avenida Dolores del Río, a la altura de una paletería localizada entre las calles Pasteur y Privada Canelas.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con la reportante, identificada como Marlen, de 26 años de edad, quien indicó que un hombre permanecía tendido en el exterior del negocio y aparentemente requería ayuda.

Los elementos localizaron al masculino, quien se identificó como Justino Buendía, de 44 años. Durante la valoración detectaron que presentaba una lesión en la ceja derecha, de la cual emanaba líquido hemático.

Los agentes procedieron a brindarle una curación preliminar para controlar la herida y permanecieron en el sitio hasta que el hombre se estabilizó, sin que fuera necesaria alguna otra intervención de emergencia.


Tras confirmar que la persona se encontraba fuera de peligro, los oficiales concluyeron la atención del reporte y se retiraron del lugar, sin que se registraran incidentes adicionales relacionados con este hecho.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: lesiones hombre, lesión, oficiales, lugar,

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas