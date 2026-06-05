Hallan a hombre golpeado al interior de su hogar en Gómez Palacio; lo reportan grave

Autoridades de la Comarca Lagunera investigan la agresión sufrida por un hombre, quien fue localizado con múltiples golpes al interior de su domicilio en la Zona Centro de Gómez Palacio.

El lesionado fue identificado como Arturo Balandrán López, de 52 años de edad, con domicilio en la calle Mártires, donde fue encontrado tendido en el suelo a un costado de su cama y con visibles huellas de violencia.

Su estado de salud fue reportado como grave, debido a las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos fueron descubiertos la tarde del jueves 4 de junio, alrededor de las 15:30 horas, cuando algunas vecinas se preocuparon al notar que el hombre no había salido de su vivienda ni respondía a los llamados.

Ante la falta de respuesta, decidieron ingresar al inmueble, donde encontraron a Arturo lesionado y en malas condiciones físicas, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Paramédicos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para brindarle atención médica y realizar las primeras diligencias relacionadas con el caso, mientras que el hombre fue trasladado para recibir atención especializada.

Las personas que reportaron el hecho, indicaron a los investigadores que la última vez que vieron al afectado fue la noche del miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando se encontraba en la sala de su domicilio jugando a las cartas.

Según su versión, Arturo estaba acompañado por dos hombres desconocidos para ellas, quienes permanecían con él en el inmueble. Después de ese momento, ya no volvieron a tener contacto con el vecino hasta que fue localizado lesionado al día siguiente.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar quién o quiénes fueron los responsables de las lesiones. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.