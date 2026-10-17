Hallan a hombre herido en Dolores del Río; muere mientras era auxiliado en el HG450

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, en el Hospital General 450, de la ciudad de Durango, luego de haber sido trasladado en ambulancia desde el bulevar Dolores del Río, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias en las que resultó lesionado.

El ingreso del paciente se registró aproximadamente a las 01:30 horas, cuando personal de una ambulancia lo llevó al área de urgencias del mencionado nosocomio, donde fue recibido en calidad de desconocido, debido a que no se contaba con información sobre su identidad.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el hombre fue auxiliado en el bulevar Dolores del Río, aunque no se precisó el punto exacto donde fue localizado ni las condiciones en las que se encontraba al momento de recibir la atención inicial.

Tras su llegada al Hospital General 450, el personal médico comenzó a brindarle la atención correspondiente; sin embargo, hasta ese momento se desconocía si las lesiones que presentaba habían sido ocasionadas por un atropellamiento o por una posible agresión física.

MURIÓ HORAS DESPUÉS

Pese a la atención recibida, aproximadamente a las 05:15 horas se reportó el fallecimiento del paciente, es decir, tres horas y 45 minutos después de su ingreso al hospital, sin que se hubiera logrado establecer su identidad.

Ante el deceso, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de lo ocurrido y se realizaran las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que el hombre resultó lesionado, pues hasta el momento no se ha confirmado si fue víctima de un hecho vial o de una agresión.

Será mediante los estudios forenses y las investigaciones correspondientes como se determine la causa precisa de la muerte, además de establecer la identidad del fallecido y reconstruir lo ocurrido en el bulevar Dolores del Río, donde fue auxiliado antes de ser trasladado al Hospital General 450.