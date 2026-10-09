Hallan a hombre muerto al fondo de un barranco cerca de Guanaceví; tenía dos días desaparecido

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una camioneta que se encontraba en el fondo de un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Tepehuanes y Guanaceví, luego de que sus familiares comenzaran a buscarlo al desconocer su paradero desde dos días antes.

El hallazgo se registró durante la noche del jueves 8 de octubre, a la altura del kilómetro 238 de la mencionada carretera, donde fue localizada una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, modelo 1995, color guinda, con placas de circulación del estado de Minnesota, Estados Unidos, la cual presentaba daños ocasionados por una volcadura.

La persona fallecida fue identificada como Manuel Marungo Hernández, de 57 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad El Zape Chico, perteneciente al municipio de Guanaceví, cuyo cuerpo quedó prensado entre el asiento y el tablero de la unidad, por lo que fue necesario solicitar la intervención de personal especializado para recuperarlo.

De acuerdo con la declaración de Lorenzo, de 44 años de edad, primo del fallecido, Manuel había estado consumiendo bebidas alcohólicas desde la noche del martes 6 de octubre, cuando aproximadamente a las 22:00 horas salió de su comunidad con dirección a la localidad Coscomate, sin que posteriormente sus familiares volvieran a tener noticias de él.

Ante la falta de comunicación, sus familiares comenzaron a buscarlo durante el jueves 8 de octubre, hasta que localizaron la camioneta fuera de la cinta asfáltica, en el fondo de un barranco, donde la unidad había derribado varios árboles durante su caída, quedando parcialmente cubierta por la vegetación.

Alrededor de las 20:30 horas, personal de Seguridad Pública Municipal de Guanaceví notificó el hallazgo a las autoridades ministeriales, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron hasta el sitio, al cual arribaron momentos más tarde, confirmando que dentro de la camioneta se encontraba una persona sin signos vitales.

Debido a las condiciones en las que quedó el vehículo y a que el conductor se encontraba prensado, fue necesaria la intervención de personal de Servicios Periciales de Santiago Papasquiaro, cuyos integrantes realizaron las maniobras de extracción del cuerpo, trabajos que concluyeron por la madrugada de este viernes 9 de octubre.

Finalmente, por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo de Manuel Marungo Hernández fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Santiago Papasquiaro para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades quedaron a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.