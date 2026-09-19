Hallan a hombre sin vida a un costado de un canal de riego en Gómez Palacio

El cuerpo sin vida de un hombre, quien hasta el momento permanece oficialmente en calidad de no identificado, fue localizado la mañana del viernes 18 de septiembre a un costado de un canal de riego, en un tramo carretero del municipio de Gómez Palacio.

Fue aproximadamente a las 09:20 horas de este 18 de septiembre del 2026 cuando una llamada anónima alertó a los números de emergencia sobre una persona aparentemente sin vida y con posibles huellas de violencia, en el camino que comunica los ejidos El Recuerdo y La Fortuna.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo. Durante la revisión inicial se observaron en la región dorsal del cuerpo lesiones con características de quemaduras provocadas por una descarga eléctrica, por lo que esta posibilidad forma parte de las investigaciones.

El fallecido fue descrito como un hombre de tez morena, cabello corto y oscuro, estatura alta y complexión regular; vestía playera negra de manga larga, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos con rojo.

Entre sus pertenencias fue encontrada una identificación a nombre de Daniel Ramos Favela, de 31 años de edad y con domicilio registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, debido a que la identidad no había sido corroborada formalmente, el cuerpo permanecía registrado ante la autoridad como no identificado.

En el lugar también se encontraba Mirna Ramos Urbina, de 25 años, quien manifestó ser prima del fallecido y proporcionó información a los investigadores para contribuir a su identificación y al esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, aproximadamente a metro y medio del cuerpo fue localizada una segueta para herrería envuelta en una playera azul, objeto que quedó considerado dentro de las diligencias.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense de la Región Laguna, donde se realizaría la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa de muerte. La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que el hombre sufrió las lesiones y confirmar plenamente su identidad.