Hallan a hombre sin vida al interior de una camioneta en Gómez Palacio

Un hombre de 52 años de edad fue localizado sin vida la mañana del sábado al interior de una camioneta que permanecía detenida sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del Puente Centenario, en Gómez Palacio, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las 08:20 horas, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Guadalupe Victoria y detectaron una unidad que obstruía parcialmente la circulación.

Se trataba de una camioneta de la marca Ram, línea 700, color blanco, modelo 2026, cuyos tripulantes no respondían a los llamados de los agentes. Ante la falta de respuesta, los oficiales se acercaron para verificar la situación y abrieron el vehículo.

En el interior encontraron al conductor inconsciente y, tras una revisión inicial, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias.

Entre las pertenencias del hombre fue localizada una identificación oficial que permitió establecer que se trataba de Héctor Hugo López Salas, de 52 años de edad, con domicilio en el ejido El Barro, del municipio de Gómez Palacio.

Personal de la Vicefiscalía Región Laguna acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y ordenar el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles en su superficie corporal, por lo que será la necropsia de ley la que determine la causa del fallecimiento.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.