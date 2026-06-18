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CADÁVERES

Hallan a hombre sin vida en carretera libre a Gómez Palacio; investigan causa de muerte

Hasta ahora, la víctima no ha podido ser identificada.

Hallan a hombre sin vida en carretera libre a Gómez Palacio; investigan causa de muerte

Hallan a hombre sin vida en carretera libre a Gómez Palacio; investigan causa de muerte

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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El cuerpo de un hombre no identificado fue localizado durante la noche del miércoles sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango, a la altura del restaurante La Potra, en territorio del municipio de Lerdo.

El hallazgo fue reportado poco antes de la medianoche por automovilistas que observaron a la persona tendida sobre la cinta asfáltica.

Al arribar al sitio, corporaciones municipales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y presentaba múltiples lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y la forma en que ocurrieron los hechos. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar si se trató de un atropellamiento o de un hecho violento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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