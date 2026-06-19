Hallan a hombre sin vida en domicilio de la colonia Claveles I, en Durango; indagan posible autolesión

La noche de este jueves, autoridades y corporaciones de auxilio se movilizaron hacia la colonia Claveles I de la ciudad de Durango, luego de que se reportara a una persona inconsciente al interior de un domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:45 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Profesor Jaime Fernández Saracho, donde familiares solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia al localizar a un hombre inconciente, presuntamente por autolesión.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención; sin embargo, al momento de realizar la evaluación inicial confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado con las iniciales F.C.F., de 46 años de edad, con domicilio en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con la información recabada, fueron familiares quienes realizaron el hallazgo y dieron aviso al número de emergencias.

Al inmueble también arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes resguardaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizaban las diligencias correspondientes.

Las primeras investigaciones establecen que en el lugar no fue localizado algún mensaje de despedida. Asimismo, se informó que el hoy fallecido enfrentaba problemas relacionados con el consumo de alcohol y sustancias, además de un cuadro de depresión.

Por instrucciones del Sgente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguien que conoce atraviesa una crisis emocional, presenta pensamientos de hacerse daño o requiere apoyo psicológico, puede comunicarse las 24 horas de manera gratuita y confidencial a la Línea de la Vida: 800 911 2000. En caso de una emergencia inmediata, llame al 911 o 075.