Hallan a hombre sin vida en vivienda de Santiago Papasquiaro; encuentran casquillos de bala

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Durango iniciaron una investigación luego del hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio, en la comunidad Valle de Topia, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro.

De acuerdo con el reporte oficial, fue durante la mañana del 23 de junio cuando elementos de la Policía Investigadora de Delitos fueron notificados por personal de la Policía Estatal sobre la presencia de un hombre fallecido en una vivienda de dicha localidad.

Al arribar al sitio, los agentes se entrevistaron con familiares del fallecido, quienes confirmaron que se trataba de Evaristo Rodríguez Mendoza, de 64 años de edad, con domicilio en la región de El Tizonazo, en Valle de Topia.

Durante la inspección realizada por personal de Servicios Periciales, el cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición dentro del inmueble , por lo que se procedió al procesamiento de la escena conforme a los protocolos establecidos.

En el lugar, personal de Servicios Periciales aseguró diversos indicios balísticos, entre ellos casquillos percutidos de distintos calibres, un cartucho útil y una ojiva, además de muestras que serán analizadas en laboratorio como parte de las investigaciones.

Vecinos de la comunidad informaron a las autoridades que tenían varios días sin ver al ahora occiso, situación que llamó la atención debido a que habitualmente permanecía en la zona haciendo trabajos relacionados con la construcción.

Por la naturaleza de los indicios localizados, la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar si existió la participación de terceras personas.

Por instrucciones del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Unidad Regional de la Fiscalía en Santiago Papasquiaro, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer de manera oficial la causa de muerte.