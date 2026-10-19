Hallan a hombre sin vida y en estado de descomposición en domicilio de Pilar de Zaragoza

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición durante este lunes 19 de octubre, en el interior de un domicilio de la localidad Pilar de Zaragoza, municipio de Durango.

El fallecido fue identificado como Jesús Hernández Campos, de 51 años de edad, quien fue encontrado por familiares que acudieron a buscarlo y descubrieron que ya no respondía, además de percibir olores fétidos provenientes del inmueble.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar y confirmaron el reporte, sin observar a simple vista huellas de violencia en el cuerpo. Posteriormente arribaron agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Durango y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento