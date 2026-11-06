Hallan a jovencita sin vida en domicilio del fraccionamiento San José; sería un suicidio

Una joven estudiante fue localizada sin vida durante la mañana de este viernes 6 de noviembre, en el interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento San José, de la ciudad de Durango, situación que movilizó a elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 07:00 horas, en una vivienda, luego de que una mujer ingresara a la habitación de su hija para despertarla, debido a que se le estaba haciendo tarde para acudir a la escuela.

Fue entonces cuando encontró a su hija, identificada con las iniciales L.R.M.P., de 20 años, inconsciente, por lo que solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de una ambulancia de urgencias avanzadas, quienes revisaron a la joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con lo manifestado por su madre, la hoy occisa recibía atención psiquiátrica por problemas de depresión y ansiedad.

Ante el fallecimiento, se dio paso a los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

El caso fue reportado inicialmente como un posible suicidio, aunque será la autoridad competente la encargada de establecer oficialmente la causa de muerte.

Línea de ayuda

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.